اتفاق تعاون بين الهيئة التونسية للاستثمار والهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الاستثمار

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أبرمت الهيئة التونسية للاستثمار اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تهدف الى تسريع الخدمات المسداة للمستثمرين وتسهيل آليات دراسة وتقييم وتوفير كل المعطيات التقنية اللازمة لتحقيق الاستثمارات المبرمجة في إطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص أو في إطار اللزمات ذات الأهمية الوطنية وتهدف هذه الاتفاقية، التي تضبط أطر التعاون والتنسيق بين الهيئتين، الى النهوض بالاستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها حسب أولويات الاقتصاد الوطني ولاسيما الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات الأولوية وإحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة وتحقيق تنمية مستدامة.كما ترمي الى دفع الاستثمار العمومي من خلال تفعيل آلية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص علاوة على تحسين دراسة وتقييم المشاريع وتوفير كل المعطيات والمعلومات التقنية لتحقيق استثمارات والحرص على ديمومتها الاقتصادية في المجالات الاقتصادية ذات الصبغة الاستراتيجية.وحسب الهيئة التونسية للاستثمار فستمكن ايضا الاتفاقية من تطوير المعارف والمؤهلات التشريعية والترتيبية للإطارات بكلا الهيئتين قصد مزيد تحسين مهاراتهم في دراسة وتقييم ومتابعة المشاريع المنجزة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو ضمن لزمات ذات أهمية وطنية.وتولى إمضاء الاتفاقية نهاية الأسبوع المنقضي، كل من مدير عام الهيئة التونسية للاستثمار، بليغ بن سلطان ورئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ،عاطف مجدوب.