في المرسى مداهمات أمنية تطيح ب12 عنصرا اجراميا وحجز مخدرات واسلحة بيضاء

باب نات -

نظم اعوان منطقة الامن الوطني بالمرسى حملة امنية ليلة أول أمس السبت 21 نوفمبر 2020 اسفرت عن إيقاف 12 مفتش عنهم من بينهم نفر محل 8 مناشير و آخر محل 6 مناشير ونفر ثالث محل 5 مناشير تفتيش من اجل ارتكابهم لعمليات نشل وسلب لركاب المترو وبعض المارة بالجهة تحت التهديد باسلحة بيضاء.كما تمت مداهمة منزل بالجهة حوله شقيقان لترويج المخدرات وبتفتيشهما تم حجز 20 قرصا مخدرا و مبالغ مالية من عائدات البيع واسلحة بيضاء .وقد تم الإحتفاظ بالشقيقين والذي بعرض هويتهما على الناظم الالي تبين و انهما محل تفتيش أحدهم 4 مناشير و آخر منشور ترويج.إضافة لعمليتي حجز لملابس مهربة...