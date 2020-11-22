لاعب الملعب التونسي و المتحب الوطني للاواسط يانيس الصغير يخضع لعملية جراحية على الكاحل

وات - افاد الملعب التونسي ان لاعبه الشاب المنتمي للمنتخب الوطني (دون20 سنة) يانيس الصغير خضع صباح اليوم الى عملية جراحية على الكاحل في احدى مصحات العاصمة وذلك على ا?ثر بعض الكشوفات الاضافية اجراها اللاعب وبعد التشاور مع الا?طار الطبي .
وافاد النادي ان اللاعب سيحتاج لراحة تدوم حوالي 6 ا?سابيع يعود على اثرها الى مرحلة التا?هيل البدني مما يعني ان الصغير لن يشارك في بطولة اتحاد شمال افريقيا المقررة في تونس غي ديسمبر المقبل ;ويذكر انه تمت دعوة اللاعب يانيس الصغير لتربص المنتخب الوطني ( دون 20 سنة ) الذي ينطلق مساء يوم غد الاثنين بالعاصمة ليتواصل إلى يوم السبت 05 ديسمبر 2020 وذلك استعدادا للدورة الترشيحية لكأس افريقيا 2020 التي ستدور في تونس من 13 الى 27 ديسمبر القادم.
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وافاد النادي ان اللاعب سيحتاج لراحة تدوم حوالي 6 ا?سابيع يعود على اثرها الى مرحلة التا?هيل البدني مما يعني ان الصغير لن يشارك في بطولة اتحاد شمال افريقيا المقررة في تونس غي ديسمبر المقبل ;ويذكر انه تمت دعوة اللاعب يانيس الصغير لتربص المنتخب الوطني ( دون 20 سنة ) الذي ينطلق مساء يوم غد الاثنين بالعاصمة ليتواصل إلى يوم السبت 05 ديسمبر 2020 وذلك استعدادا للدورة الترشيحية لكأس افريقيا 2020 التي ستدور في تونس من 13 الى 27 ديسمبر القادم.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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