الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 22 نوفمبر 2020

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القصرين : ارتفاع حالات الوفاة جراء وباء "كورونا" الى 92 حالة وحالات الإصابة إلى 1964

ارتفع عدد حالات الوفاة بسبب وباء "كوفيد 19" بولاية القصرين، منذ إعادة فتح الحدود في جوان الفارط إلى غاية اليوم الأحد، إلى 92 حالة وفاة عقب تسجيل 3 وفيات جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة لشخصين أصيلي معتمديات سبيطلة والعيون وفريانة، وفق آخر تحيين حول الوضع الوبائي صادر اليوم عن الإدارة الجهوية للصحة.وارتفع بدوره إجمالي الإصابات جراء هذا الوباء منذ بدء إنتشاره بالجهة، إلى 1964 إصابة عقب رصد 67 إصابة جديدة بعد صدور نتائج تحاليل 104 عينات، مساء أمس السبت، وفق ذات المصدر .وتتوزع الإصابات الجديدة المذكورة حسب المعتمديات بين القصرين الشمالية والجنوبية ب44 إصابة، وسبيطلة ب6 إصابات، وفوسانة بإصابتين، ومثلها بمعتمدية تالة وفريانة، ب9 إصابات وماجل بلعباس ب 3 إصابات، وحاسي الفريد بإصابة واحدة.وبلغت حالات الشفاء بالجهة، 1213 حالة، فيما بلغت الحالات النشيطة 659 حالة، أغلبها بمعتمديتي القصرين الشمالية والجنوبية ب286 حالة، فيما لم تسجل معتمدية العيون أية حالة نشيطة .لطيفة