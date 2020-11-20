في رسالة الى رئيس البرلمان، اتحاد الشغل ينبه مما يأتيه بعض النواب من استهداف للمنظمة ورموزها ويلوح بمقاطعة أنشطة المجلس

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وجه المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة رسالة الى رئيس مجلس نواب الشعب، نبه فيها من خطورة ما يأتيه بعض النواب من استهداف للمنظمة ولرموزها، معلنا عن قراره، في صورة عدم التباين مع خطاب الكراهية، مقاطعة مختلف جلسات الاستماع التي يقع دعوته اليها من طرف لجان مجلس نواب الشعب واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في مواجهة ذلك.وطالب اتحاد الشغل الكتل النيابية باعلان موقفها الرسمي من حملات التحريض التي تستهدفه من طرف طيف محدد من النواب وادانة المحرضين عليه وعلى رموز الحركة النقابية، لاسيما أمام "الصمت الرسمي المريب بمجلس نواب الشعب عن خطورة الممارسات المستمرة من بعض النواب لاستهداف المنظمة ولعديد أطياف المجتمع المدني"، وفق نص هذه الرسالة.وجدد انشغاله العميق ب"ارتفاع منسوب الاحتقان بمجلس النواب وغياب روح المسؤولية وضبط النفس لدى طيف محدد من النواب"، منبها الى خطورة تنامي خطاب العنف والكراهية والتأجيج الممنهج للأزمات وتأليب الرأي العام واستهداف الدولة المدنية في رحاب البرلمان "الذي أضحى فيه نواب يمجدون الارهاب علنا ويدعون الى العنف في تعد صارخ على القانون ومس مباشر بهيبة الدولة وبأمنها القومي"، وفق ذات الوثيقة.وأكد اتحاد الشغل، أن أبواب المنظمة الشغيلة "ستبقى مفتوحة للمؤمنين بالدولة المدنية الديمقراطية وبالدور التاريخي للاتحاد الخيمة الجامعة لكل التونسيين والتونسيات".يشار الى الاتحاد العام التونسي للشغل تغيب أمس الخميس عن جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية للاستماع الى ممثلي عدد من المنظمات الوطنية حول مشروع قانون المالية لسنة 2021 .