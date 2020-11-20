سيدي بوزيد: تمويل قطري جزئي لمشروع أسواق الانتاج بالوسط بقيمة 41 مليون دينار

وات -

أفاد الرئيس المدير العام لشركة أسواق الانتاج بالوسط، لطفي حامدي، اليوم الخميس، بأن صندوق التنمية القطري موّل جزئيا مشروع سوق الانتاج الكبرى بالوسط بما يناهز 41 مليون دينار من مجموع كلفة جملية تقارب 100 مليون دينار.وبيّن حامدي، في تصريح لـ"وات"، أن، جزءا من التمويل يعادل 13 مليون دينار ستوفره لجهة المانحة في شكل هبة والباقي في شكل مساهمة في رأس مال الشركة، مشيرا إلى أن هذه المساهمة جاءت في أعقاب الزيارة التي أدّاها رئيس الجمهورية مؤخرا الى قطر.ولاحظ أن المشروع يشهد تقدما جيدا من حيث استمكال الدراسات المطلوبة وسير عمل الملف المالي، وهو حاليا في مرحلة استكمال الدراسات التقنية التفصيلية وسيتم الانطلاق في الانجاز الفعلي للمشروع قبل موفى سنة 2021 في منطقة أم العظام.يذكر أن مشروع سوق الانتاج الكبرى بالوسط يتكون، حسب الدراسة التي تم انجازها في اطار التعاون التونسي الايطالي سنة 2019، من 6 مكونات كبرى وهي سوق المنتوجات الفلاحية (سوق العرض وسوق الطلب)، وسوق الماشية، ومنطقة الصناعات الغذائية، والقاعدة اللوجستية، ومركب اللحوم الحمراء، ومركز البحث والتطوير، ومن المنتظر أن يوفر المشروع حوالي 1200 موطن شغل بصفة مباشرة وسيستفيد حوالي 130 الف فلاحا مباشرة من خدمات هذه المنصة.