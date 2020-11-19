وضعية قطاع الجلود والأحذية ازدادت تأزما بسبب تداعيات كورونا ونداء استغاثة لإنقاذه قبل فوات الأوان

وات - عقدت الجامعة الوطنية للجلود والأحذية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس بمقر الاتحاد جلسة عمل برئاسة أكرم بلحاج رئيس الجامعة وتناولت الجلسة الإشكاليات التي يتخبط فيها القطاع والتي ازدادت تأزما بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا وعدم تمتع أغلبية المؤسسات بالإجراءات الاستثنائية المتخذة لمجابهة الجائحة مما أدى إلى تفاقم نسبة المديونية بـ 80 بالمائة لدى الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة بالقطاع .
وأكد الحاضرون أن أغلب الحرفيين و30 بالمائة من الصناعيين قد توقفوا فعليا عن الإنتاج وأغلقت مؤسساتهم بعد تدخل عدول التنفيذ بواسطة القوة العامة كنتيجة لعدم قدرتهم على الإيفاء بتعهداتهم وخلاص مستحقاتهم المالية وشددوا في هذا الصدد، على وجوب عقد جلسة عمل في أقرب وقت مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للنظر في كل المشاكل العالقة كما أشار الحاضرون الى أن قرابة 80 بالمائة من حاجيات السوق الداخلية تتم تلبيتها من خلال التوريد وأن 65 بالمائة من هذه السلعة متأتية بالأساس من التهريب ومن التجارة الموازية ومن بيع الأحذية المستعملة وهي غير خاضعة للرقابة ولا تحترم معايير السلامة الصحية ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات
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وأكد الحاضرون أن أغلب الحرفيين و30 بالمائة من الصناعيين قد توقفوا فعليا عن الإنتاج وأغلقت مؤسساتهم بعد تدخل عدول التنفيذ بواسطة القوة العامة كنتيجة لعدم قدرتهم على الإيفاء بتعهداتهم وخلاص مستحقاتهم المالية وشددوا في هذا الصدد، على وجوب عقد جلسة عمل في أقرب وقت مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للنظر في كل المشاكل العالقة كما أشار الحاضرون الى أن قرابة 80 بالمائة من حاجيات السوق الداخلية تتم تلبيتها من خلال التوريد وأن 65 بالمائة من هذه السلعة متأتية بالأساس من التهريب ومن التجارة الموازية ومن بيع الأحذية المستعملة وهي غير خاضعة للرقابة ولا تحترم معايير السلامة الصحية ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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