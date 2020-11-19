تسجيل 3 وفيات و32 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بولاية تونس

وات -

سجلت ولاية تونس خلال الاربع والعشرين ساعة الأخيرة 3 وفيات و 32 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات والاصابات على التوالي الى 403 من الوفيات و 3565 إصابة وذلك منذ فتح الحدود في 27 جوان الماضي وفق ما أفاد به اليوم الخميس المدير الجهوي للصحة طارق بن ناصر.وأكد طارق بن ناصر في تصريح ل(وات) وجود 407 حالة من مجموع ال 3565 اصابة مقيمة حاليا بالمستشفيات والمصحات الخاصة منها 192 حالة مقيمة في المستشفيات العمومية و215 في المصحات الخاصة مقابل تسجيل 2178 حالة شفاء اتموا فترة الحجر الصحي وذلك منذ فتح الحدود يوم 27 جوان الماضي والى غاية 19 نوفمبر الجاري واعتبر المدير الجهوي للصحة ان تطبيق البروتوكول الصحي و ارتداء الكمامات من قبل أكثر عدد ممكن من المواطنين من شانه أن يقلص من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومن عدد الوفيات وذكر المدير الجهوي للصحة بأهمية وعي المواطن والتزامه بالبروتوكول الصحي المتعلق بالخصوص بارتداء الكمامات واحترام مبدأ التباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين للحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى تجنب الازدحام ومختلف التجمعات التي من شأنها ان تتسبب في تطور الوضع الوبائي في البلاد.