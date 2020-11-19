مختصة في التغذية تدعو المتعافين من فيروس "كورونا" الى الاقبال على تناول الأغذية سهلة الهضم وشرب كميات كبيرة من الماء

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دعت المختصة في التغذية ليلى علوان، اليوم الخميس، المتعافين من فيروس "كورونا" الى الاقبال على تناول الأغذية سهلة الهضم وشرب كميات كبيرة من الماء.ولفتت المختصة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن الإصابة بفيروس "كورونا " غالبا ما تخلف بعض المشاكل الصحية على مستوى الجهاز الهضمي لذلك يستحسن عدم إرهاقه أكثر بالأطعمة صعبة الهضم والإقبال على تناول الخضر المطبوخة و الحليب ومشتقاته، باعتبارها من المواد الغذائية التي تزود الجسم بما يحتاجه من أملاح معدنية وبروتينيات وكلسيوم، من ناحية، والتي لا تسبب عسرا في الهضم من ناحية أخرى.ودعت المختصة المتعافين من فيروس "كورونا" إلى شرب كميات كبيرة من الماء لوقايتهم من جفاف الجسم جراء معاناتهم من ارتفاع درجات حرارة أجسامهم خلال الفترة التي أصيبوا بها بهذا المرض، مشيرة الى أن شرب الماء يمكن أيضا من تصفية الجسم وتخليصه من جميع الشوائب بما فيها رواسب الأدوية التي وقع تناولها خلال فترة المرض.وبينت المختصة أن فقدان حاستي الشم والتذوق خلال فترة الإصابة بفيروس "كورونا " من الممكن أن تتسبب في نقص الشاهية وبالتالي فقدان الكثير من الوزن لدى البعض من المصابين إضافة الى المعاناة من الوهن والتعب، داعية في هذه الحالة الى تناول عدة وجبات صغيرة في اليوم، عوضا عن الالتزام بالوجبات الرئيسية الثلاث وذلك للتمكن من استرجاع شهية الطعام تدريجيا وعدم ارهاق المعدة.ونصحت المختصة هذه الفئة بالامتناع عن تناول الأطعمة صعبة الهضم مثل اللحوم المصنعة والأطعمة المقلية والملح والسكر، وعدم التردد في استشارة الأطباء المختصين في حالة المعاناة من مضاعفات أخرى.