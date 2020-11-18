مونديال كرة اليد 2021 - توسيع قائمة اللاعبين المشاركين لكل منتخب من 18 الى 20 لاعبا

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قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة اليد زيادة عدد اللاعبين المسموح لهم لكل منتخب في بطولة العالم السابعة والعشرين للرجال المقررة في مصر في جانفي 2021.وبالنسبة لمونديال مصر 2021 ، يمكن ان يعول كل منتخب على 20 لاعباً بدلاً من 18 في القائمة النهائية ، ولا يزال المعيار هو 16 في ورقة المباراة وجاء القرار بناءً على توصية مجموعة العمل الطبية كوفيد-19 بالاتحاد الدولي لكرة اليد.يهدف هذا الإجراء إلى السماح للمنتخبات بتسجيل عدد أكبر من اللاعبين وبالتالي المزيد من البدلاء في حالة حدوث مشاكل صحية.بالإضافة إلى ذلك ، يهدف هذا البند الجديد إلى توفير فرص تغيير اكثر ومنع إصابة اللاعبين بسبب انخفاض حصص التمارين وعدد المباريات بسبب الوباء.ويذكر ان القرار سينطبق فقط على بطولة العالم السابعة والعشرين للرجال.وسيتم تغطية تكاليف اللاعبين الأربعة الإضافيين لكل فريق من قبل الاتحاد الدولي.وقام مجلس الاتحاد الدولي أيضًا بتعديل اللوائح المتعلقة بالحد الأقصى لعدد التغييرات في القائمة لكل فريق مشارك في بطولة العالم من ثلاثة إلى خمسة.يهدف هذا التغيير إلى ضمان عدم إجبار أي فريق على اتخاذ قرارات خطيرة وأنه يمكن استبدال اللاعبين بسهولة أكبر.