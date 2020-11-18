المهدية: المجتمع المدني يحتج على تردي أوضاع القطاع الصحي بالجهة

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نفذ عدد من مكونات المجتمع المدني بالمهدية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، تنديدا بالوضع المتردي للقطاع الصحي بالجهة عموما، و"التدهور الكبير الذي تشهده البنية التحتية للقطاع"، وفق تعبير الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة بالمهدية محمد صيود وبين صيود ل(وات) أن من بين أهم المشاكل التي يعانيها أهل القطاع "غياب التجهيزات والنقص في الموارد البشرية علاوة على غياب المرافق الصحية الأساسية وظروف العمل الشاقة"ّ، واكد على "التحديات التي يعيشها الإطار الطبي وشبه الطبي والتقنيين والعملة خاصة مع استفحال جائحة كورونا وارتفاع الإصابات بالفيروس في صفوفهم".وشدد رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال الدين السبع، في تصريحه ل(وات) على ضرورة "التسريع في عقد مجلس جهوي للصحة في أقرب الآجال"، وأوضح أن "المجلس يجب أن ينظر في مختلف المشاكل التي يعيشها القطاع والتي انعكست على المواطن من حيث الخدمات المقدمة له وعلى أهل المهنة الذين باتوا يعانون عواقب غياب التجهيزات ونقص الموارد البشرية"، ودعا إلى ضرورة "التعجيل في تنفيذ حملة جهوية لتقصي فيروس كورونا، مع توفير التحاليل السريعة أمام تزايد الإصابات".وشدد رئيس الفرع الجهوي للمحامين محمد الجمالي، من جانبه، في تصريحه ل(وات) على أهمية التجهيز الفوري لمخبر التحاليل بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالآلات اللازمة والموارد البشرية للمساعدة في تطويق جائحة كورونا، وأضاف أن المواطن بات يواجه مشقة في تلقي العلاج لغياب أبسط التجهيزات في المستشفات المحلية مما يضطره إلى التنقل إلى المستشفى الجامعي الذي بات يعاني اكتظاظا يرهق كاهل الإطار الطبي وشبه الطبي.وطالب المحتجون بالتسريع في ايجاد الحلول الكفيلة بتطوير البنية التحتية للمؤسسات الصحية وسد الشغور في ما يهم الإطار البشري وتوفير التجهيزات الضرورية حفاظا على حق المواطن في العلاج.يشار الى أن الوقفة الاحتجاجية نظمها فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والفرع الجهوي للمحامين والاتحاد الجهوي للشغل ونادي سينما المهدية والاتحاد الجهوي للمرأة وجمعية النهوض بالطالب الشابي.