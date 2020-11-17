المهرجان الدولي للشعر بتوزر يُطلق مسابقة مخطوط النقد الأدبي

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تجري الاستعدادات لتنظيم الدورة الـ 40 من المهرجان الدولي للشعر بتوزر والذي سينتظم بين 26 و29 ديسمبر المقبل تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.وفي هذا الإطار انطلقت هيئة التنظيم في إبرام عدد من الاتفاقيات التي من شأنها أن تسهم في إنجاح المهرجان ومزيد إشعاعه وطنيا وعالميا، من ذلك تم الإعلان اليوم عن بعث الجائزة الدولية للمخطوط النقدي ضمن الدورة 40 من المهرجان الدولي للشعر بتوزر و برعاية دار نشر تونسية خاصة وهي جائزة مفتوحة أمام أهل الفكر من كتّاب النقد والباحثين من تونس وخارجها ، للمشاركة بمخطوط نقدي يكون محوره الأدب التونسي وباللغة العربية الفصحى.وتتمثل الجائزة في نشر المخطوط النقدي برعاية دار النشر والتي تلتزم بإمضاء عقد النشر مع الفائز لحظة الإعلان عن النتائج خلال فعاليات الدورة 40 من المهرجان، كما تُوفّر الدار 150 نسخة لصاحب المخطوط و50 نسخة لجمعية المهرجان الدولي للشعر بتوزر، وتحتفظ دار القلم للنشر والتوزيع بحقوق الطبعة الأولى.أما عن شروط المشاركة في هذه المسابقة فقد حدّدها المنظمون بأن يكون البحث او الدراسة المقدمة، مخطوطاً معداً للنشر ولم يسبق نشره أو طبعه ورقياً أو إلكترونياً، أو فوزه في جائزة مشابهة، وألاّ يقدم في ذات الوقت لجائزة أو مسابقة أخرى.هذا ولا يمكن للباحث أو الناقد المشاركة بأكثر من مخطوط، وأن يلتزم البحث أو الدراسة النقدية بالمعايير العلمية وأن يكون مستوفياً شروطها مع توضيح الهوامش والمصادر والمراجع في البحث.كما يجب ألّا يتجاوز حجم العمل 120 صفحة ولا تلتزم هيئة المهرجان بإعادة المخطوطات سواء فازت أم لم تفز.وسيتم الإعلان عن الفائز أثناء فعاليات الدورة 40 من المهرجان الدولي للشعر بتوزر ولا يحق للفائز إضافة أي تعديل على البحث الفائز بعد إعلان النتائج وعلى الراغبين في المشاركة فى هذه المسابقة ارسال السيرة الذاتية (باللغة العربية) موضحاً بها العنوان البريدي، وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني وتقديم لمحة عامة حول المخطوط المشارك به في صفحتين على أقصى تقدير وارسال نسخة ورقيّة مرفقة بـ CD عليه العمل المشارك على العنوان البريدي التالي: محمد بوحوش، النهوض الاجتماعي توزر الشرفة 2243، الجمهوريّة التونسيّة ونسخة إلكترونيّة على العنوان الالكتروني للجمعية: internationalpft@gmail.com وتحدد يوم 10 ديسمبر 2020 كاخر اجل للتقدم لهذه المسابقة..