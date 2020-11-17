سيدي بوزيد: عدد من شباب منزل بوزيان يلوّحون بتصعيد احتجاجاتهم على خلفية ما اعتبروه تسويفا من الحكومة لحقّهم في التشغيل

وات -

لوّح عدد من شباب معتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، بتصعيد احتجاجاتهم المطالبة بالتشغيل، وأعلنوا عن نيّتهم بيع كلاهم (جمع كلية) على خلفية بعد ما اعتبروه تسويفا من الحكومة لتمكينهم من هذا الحقّ.وأوضح، هيثم مسعودي، أحد المحتجين والمنسق العام لشباب "قائمة 64" أنه ورغم توصلهم خلال سنة 2017 الى اتفاق مع الحكومة يقضي بتشغيلهم، وامضائهم لعقود في الغرض مع وزارة التربية اثر ذلك، الا ان السلطات الجهوية والحكومات المتعاقبة واصلت مماطلتهم، ما اضطرهم الى الدخول في العديد من التحركات الاحتجاجية اخرها يوم 11 نوفمبر الجاري حيث عمدوا إلى منع مرور القطارات على الخط الحديدي رقم 13 واحتجاز 3 شاحنات محملة بالفسفاط.وطالب مسعودي الحكومة بتطبيق القانون وتسريع مباشرتهم لعملهم وفق ما ينص عليه الاتفاق الذي أمضوه معها سنة 2017، وفق قوله.وأكد عدد من المحتجين، في تصريحات متطابقة لـ"وات"، ان حركتهم الاحتجاجية هذه دفعهم اليها وضعهم الاجتماعي المتردي ويأسهم من وعود الحكومات المتعاقبة التي اتفقت على حرمانهم من حقهم في التشغيل، وفق تعبيرهم.