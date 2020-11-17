الفيلم التونسي "الغياب" في مهرجان الفيلم العربي بزوريخ

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يُنافس الفيلم الوثائقي الطويل "الغياب" للمخرجة فاطمة الرياحي على جائزتيْ "أفضل فيلم" و"أفضل إخراج" في النسخة الخامسة لمهرجان الفيلم الوثائقي بمدينة "زوريخ" السويسرية التي ستقام من 19 إلى 29 نوفمبر الحالي.وفيلم "الغياب" هو الفيلم الطويل الأول لفاطمة الرياحي، يدوم عرضه 90 دقيقة، وتدور أحداثه بأحد أرياف ولاية سيدي بوزيد الواقعة في الوسط الغربي للبلاد التونسية، حيث تصور المخرجة قصة رجل متشدد ديني يدعى "توفيق" وبناته الثلاث (يمينة وخديجة وإيمان) بعد أن تخلت عنهم زوجته البوسنية "مارسيدا".وهذا الكهل سبق له أن سجن لمدة 6 سنوات في فترة حكم نظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي، بدعوى انضمامه إلى تنظيم مسلح في البوسنة في حربها مع صربيا في تسعينات القرن الماضي.وفور خروجه يجد نفسه مسؤولا عن تربية بناته في ظروف قاسية تتداخل فيها صراعاته مع اخوته وغياب زوجته والشعور بالظلم من أجهزة أمن الدولة سابقا التي ظلت تؤجج فيه دافع الانتقام في كل مرة.وسبق لفيلم الغياب أن تحصّل على التانيت البرونزي في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة خلال فعاليات أيام قرطاج السينمائية 2019.وتوّج هذا الفيلم أيضا بجائزة أنهار لأفضل فيلم لحقوق الإنسان ، خلال فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان المنتظمة بالعاصمة الأردنية عمّان 2019.