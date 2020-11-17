بقيادة مدربها التونسي نبيل معلول : سوريا تتعثر وديا امام الاردن

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انقاد المنتخب السوري بقيادة مدربه التونسي نبيل معلول الى الخسارة امام نظيره الأردني بهدف دون رد في المباراة الودية لكرة القدم التي أقيمت بينهما يوم الاثنين في الامارات ضمن استعداد المنتخبين لاستئناف مشوار المنافسة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم لكرة القدم (قطر 2022) وكأس آسيا (الصين 2023).. وسجل بهاء فيصل هدف الفوز للأردن في الدقيقة 13 عبر كرة رأسية إثر تمريرة عرضية من إحسان حداد.وأكمل منتخب الأردن المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد بهاء فيصل في الدقيقة 41 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.وكان المنتخب الأردني قد تقابل مع نظيره العراقي يوم الخميس الماضي وانتهت المباراة بالتعادل السلبي فيما فاز منتخب سوريا على منتخب أوزبكستان 1-صفر في نفس اليوم.ويلعب منتخب الأردن في التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الثانية التي تتصدرها أستراليا برصيد 12 نقطة من أربع مباريات مقابل 10 نقاط من خمس مباريات لكل من الكويت والأردن.من جهته، يلعب منتخب سوريا ضمن المجموعة الأولى حيث يتصدر الترتيب برصيد 15 نقطة كاملة من خمس مباريات مقابل 7 نقاط لكل من الصين والفلبين و6 للمالديف.