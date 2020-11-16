كلفة الانتاج في تونس في عديد القطاعات تعد الادنى مقارنة ب6 دول اخرى

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كشف تقرير حول "عوامل الانتاج في تونس" ان كلفة الانتاج في تونس في مجالات تكنولوجيا المعلومات والغاز المستخدم في القطاع الصناعي والكهرباء والخدمات العمومية في قطاع السيارات هي الأدنى مقارنة بـ 6 دول أخرى لاسيما فرنسا والمغرب وألمانيا ورومانيا وإيطاليا وتركيا واوضح التقرير الدوري، الذي نشرته وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية، انه بالنسبة لكلفة تكنولوجيا المعلومات، فإن منصبي محلل دعم تكنولوجيا المعلومات وأخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات في تونس، هما الخدمتان الاقل كلفة بقيمة 619 دولار شهريا بالنسبة للمنصب الاول و813 دولار شهريا بالنسبة للاختصاص الثاني متبوعان بتركيا ورومانيا وتتوفر تونس، مقارنة مع 6 دول ( فرنسا والمغرب وألمانيا ورومانيا وإيطاليا وتركيا)، على أقل تكلفة وحدة انتاج للغاز الصناعي ب 0.1498 دولار ( ما يعادل 0.409 دينار للمتر المكعب) تليها تركيا (0.24 دولار) وايطاليا (0.31 دولار).وفي ما يتعلق بالكهرباء، تعد تكاليف وحدة انتاج الكهرباء المزودة للصناعيين، الأدنى في تونس بتكلفة قدرها 0.0770 دولار للكيلواط في الساعة تليها تركيا (0.09 دولار) ورومانيا (0.09 دولار لكل).أما بالنسبة لتكاليف الخدمات العمومية للشركات الناشطة في قطاع مكونات السيارات ومقارنة بنتائج الدول الست الأخرى، فإن تونس لديها أدنى تكاليف ب 423.365 دولار في السنة (أي ما يعادل 1.152 مليون دينار) ، تليها تركيا ورومانيا بتكاليف سنوية قدرها 521.415 دولار و578181 دولار.يشار الى انه في خضم الأزمة التي تمر بها البلاد منذ عدة سنوات بالإضافة إلى تداعيات وباء فيروس كورونا ، تشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفاضا حادا ، اذ بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020 حوالي 1.506 مليون دينار مقابل 2 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2019.