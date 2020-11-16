اللجنة العلمية : التحاليل السريعة لا تكشف عن فيروس كورونا الا خلال الأربعة الأيام الأولى من الاصابة

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كشفت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، الاثنين، أن نتائج التحاليل السريعة لا يمكن أن تؤدي الى الكشف عن الحالات الايجابية الحاملة لمرض كوفيد 19 الا في حدود الأيام الاربعة الأولى من الاصابة.وذكر وفد من اللجنة، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب، أن هذه النوعية من التحاليل تكشف عن حالات الاصابة بكورونا في الأيام الأولى من الاصابة بالمرض.كا اكدا اعضاء اللجنة، أن وزارة الصحة وفرت كمية من التحاليل السريعة على ذمة الجامعة التونسية لكرة القدم، مشيرة الى أنه سيتم استخدام كميات من هذه التحاليل في بعض المعابر البرية وبمطار تونس قرطاج الدولي.وكشفت اللجنة أن مخزون التحاليل السريعة المتوفرة حاليا في تونس يبلغ 150 الف تحليل، لافتة الى ان وزارة الصحة ستتزود قريبا بكمية اضافية من هذه التحاليل من السوق الدولية .وأوضحت، أن تحقيق نتائج فعالة في التقصي باستخدام التحاليل السريعة يشترط أن تشمل التحاليل المصابين بعلامات للفيروس التاجي خلال الأربعة أيام الأولى من اصابتهم، مذكرة أن استراتيجية التحاليل المعتمدة حاليا في تونس ترتكز على استهداف الحالات الحاملة لعلامات الاصابة بالفيروس التاجي.وجاءت مداخلات وفد اللجنة، خلال جلسة تحدث خلالها عدد من النواب عن جملة من الاشكاليات المرتبطة بتطور الوضع الوبائي، حيث تساءل بعضهم عن أثر الاجراءات الحكومة للحد من الانتشار السريع لجائحة كوفيد 19.