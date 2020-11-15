أفاد مفتي الجمهورية التونسية، في بلاغ اليوم الأحد، بأن غدا الإثنين 16 نوفمبر 2020، هو أول يوم من شهر ربيع الثاني 1442 هجري.
مفتي الجمهورية: الإثنين 16 نوفمبر 2020، هو أول يوم من شهر ربيع الثاني 1442 هجري
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