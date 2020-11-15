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مفتي الجمهورية: الإثنين 16 نوفمبر 2020، هو أول يوم من شهر ربيع الثاني 1442 هجري

Publié le Dimanche 15 Novembre 2020 - 19:48 قراءة: 0 د, 7 ث
أفاد مفتي الجمهورية التونسية، في بلاغ اليوم الأحد، بأن غدا الإثنين 16 نوفمبر 2020، هو أول يوم من شهر ربيع الثاني 1442 هجري.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215107

Sayada  (France)  |Dimanche 15 Novembre 2020 à 20h 12m |           
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