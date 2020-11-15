رئيس الجمهورية و أمير دولة قطر يتفقان على مواصلة التشاور المستمر وتنسيق المواقف المشترك بين البلدين

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إتفق رئيس الجمهورية، قيس سعيد وأمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، على مواصلة التشاور المستمر وتنسيق المواقف المشترك بين البلدين خدمة للقضايا العادلة والأمن في العالم.وعقد رئيس الدولة والشيخ تميم، اليوم الأحد، بالديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة " لقاءا ثنائيا " ثم اجتماعا موسعا ضم وفدين من البلدين، تم خلاله التأكيد على متانة الروابط التي تجمع البلدين والرغبة المشتركة في دعمها خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين.وحيّى رئيس الدولة قيس سعيد الدعم الذي قدمته قطر لتونس في مواجهتها لجائحة فيروس كورنا المستجد مشيرا إلى أهمية مواصلة التعاون بين البلدين على كافة المستويات خصوصا في المجالات الاقتصادية وفي مجال النهوض بالاستثمارات ومشاريع التنمية.وأشار رئيس الدولة بالمناسبة إلى ضرورة إرساء خط بحري للنقل التجاري بين البلدين والإسراع بتركيز منصة سوق الإنتاج الفلاحي بولاية سيدي بوزيد.وسيجعل هذا المشروع الذي يمتد على مساحة 20 هكتارا وبكلفة تقدر بـ 60 مليون دينار، ولاية سيدي بوزيد منصّة جهوية للإنتاج الفلاحي.وشدد الرئيس قيس سعيد كذلك على أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية القطرية خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 وعلى ضرورة إثراء الإطار التشريعي المنظم للعلاقات بين البلدين.ودعا رئيس الدولة مجلس الأعمال التونسي القطري الى عقد اجتماع في اقصر الآجال الممكنة.