اعلان باب الترشحات لمشروع سينما العرائس و التحريك لسنة 2021

في إطار اعداد مشروعه "سينما العرائس والتحريك" الذي ينطلق في جانفي2021 يفتح المركز الوطني لفن العرائس باب الترشحات أمام الشبان الراغبين في التخصص في ميدان الصور المتحركة.ويشمل هذا المشروع في دورته الأولى ثلاث مراحل, تتمثل المرحلة الاولة في التكوين المؤهل: وهي دورة تكوينية عن بعد بإشراف خبراء ذوي صيت عالمي في ميدان التحريك. و تتوج هذه المرحلة بتحصيل شهادة معتمدة دوليا.ويتمتع المشاركون خلال هذه المرحلة بتعلم مختلف البرامج والتطبيقات والتقنيات المعتمدة من أكبر استديوهات الصور المتحركة.اما المرحلة الثانية فهي التدريب المهني لصقل المهارات التي يتمكن من خلالها المشارك من التعمق في التقنيات والتطرق الى مرحلة التجارب الإبداعية المؤطرة (المدة 18 أسبوع) الادماج في خلية الإنتاج هي المرحلة الثالثة و يلتحق المتكونون بمجال الاحتراف في التحريك وذلك عبر انضمامهم لوحدة الإنتاج بأستوديو التحريك بالمركز الوطني لفن العرائس (المدة 18 شهرا) ,وقد حدد المركز الوطني لفن العرائس شروط المشاركة التاليةزأن يكون المترشح دون سن 35 سنة في 1 جانفي.2021 أن يكون المترشح حاملا لشهادة جامعية (إجازة أو ماجستير) في أحد المجالات المتعلقة بالفنون الجميلة والتصميم الفني والملتيميديا وما يعادلها.اتقان فن الرسم والتصميم شرط اجباري.أن يكون المترشح متمكنا من التعامل مع الحاسوب وملمّا ببرامج وتطبيقات معالجة الصورة.اتقان اللغتين الفرنسية والإنجليزية يمثل أفضلية.يحبذ ان يكون للمشارك تجربة في ميدان التحريك.تقدم ملفات الترشحات وفقا لمقتضيات الشروط المرجعية المضبوطة أعلاه وتودع ابتداء من تاريخ نشر هذا البلاغ الى غاية 10ديسمبر 2020 في الساعة 17:00 بمكتب الضبط بالمركز الوطني لفن العرائس بمدينة الثقافة شارع محمد الخامس تونس.هذا وينبغي أن تتضمن ملفات الترشحات الوثائق التالية: مطلب ترشح باسم السيدة المديرة العامة للمركز الوطني لفن العرائس.رسالة تفيد حوافز المترشح.مضمون ولادة حديث الإصدار.السيرة الذاتيــــة.نسخة عن مختلف الشهادات العلمية.-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.محمل رقمي يحتوي الأعمال التي أنجزها المترشح (أفلام صور متحركة رسوم).