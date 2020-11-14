بارومتر قيس نضج المشاركة المدنية والسياسية للمرأة في تونس يبرز ضعف مشاركة المرأة في الفعل السياسي

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كشفت نتائج بارومتر قيس نضج المشاركة المدنية والسياسية للمرأة في تونس التي أنجزتها جمعية "تونسيات" ضعف مشاركة المرأة التونسية في الحياة السياسية مقارنة بالرجل وانخراطها أكثر في الحياة الجمعياتية كناشطة في المجتمع المدني وفاعلة في صنع القرار صلب الجمعيات واستند البارومتر الذي تم تقديم نتائجه اليوم السبت خلال ندوة افتراضية على عينة تمثيلية عشوائية تضم 1450 شخصا (رجال ونساء) تتراوح أعمارهم بين 15 و60 سنة موزعين على 24 ولاية من مناطق ريفية وحضرية .وأبرز معد مشروع البارومتر الخبير في الدراسات الاجتماعية والاقتصادية وفي المراقبة والتقييم محمد حجيج بالمناسبة أن المرأة تنخرط بصفة متزايدة وملحوظة في الجمعيات النسائية أو الاجتماعية وتشارك 1ر39 بالمائة من النساء في أخذ القرار صلب الجمعيات التي تنخرط فيها مقابل 2ر54 بالمائة من النساء تتقلدن مواقع اخذ قرار صلب جمعياتهن مقارنة بـ3ر55 بالمائة من الرجال وأضاف أن 1ر48 بالمائة من النساء من العينة المختارة تعتقد أن العمل الجمعياتي يساعد في تعزيز وتطوير وضعيتهم على المستوى الجهوي مقابل 7ر33 بالمائة من الرجال يؤيدون هذا الطرح وفي المجال السياسي كشف حجيج أن 6ر8 بالمائة من نساء العينة هن ناشطات في الحياة السياسية مقابل 1ر12 بالمائة من الرجال كما أظهرت 6ر26 بالمائة من نساء العينة اهتمامهن بالمشاركة في الحياة السياسية فيما لا تبدي 41ر73 بالمائة من النساء اهتماما لذلك وتشارك المرأة بنسبة 4ر21 بالمائة في أخذ القرار صلب الأحزاب ويفوقها الرجل في أخذ القرار صلب الحزب ب30 بالمائة وفي الشأن المحلي بينت المعطيات الاحصائية أن حوالي 9 بالمائة فقط من نساء العينة شاركن في منتدى مواطنة و57 بالمائة منهن مترشحات في القائمات الانتخابية البلدية لسنة 2018 مقابل 9ر65 بالمائة من الرجال و6ر52 بالمائة منهنّ مارسن حقهنّ الانتخابي في ذات الانتخابات واستند البارومتر الى 4 محاور هي قيس درجة مشاركة المرأة في الحياة العامة ودرجة استعدادها للوصول الى مواقع صنع القرار خاصة على المستويين المحلي والاقليمي الى جانب تقان المرأة لمختلف أدوات الحكم الرشيد و تحديد قدرتها على فرض نفسها والقيام بدورا كاملا في التنمية المحلية والاقليمية والوطنية وأكد حجيّج ان البارومتر هو عبارة عن "بطارية شحن" حسب توسصيفه للمؤشرات التي تمكن من تتبع تطور وضعية المرأة في تونس وتقييم تأثير السياسات الوطنية التي تسعى الى تقليص الفوارق القائمة على النوع الاجتماعي من جهتها اعتبرت رئيسة مخبر النوع الاجتماعي بجمعية "تونسيات" هاجر بالطيب فرهود خلال مداخلتها حول دور احصائيات النوع الاجتماعي في تقليص الفوارق بين النساء والرجال أن للاحصائيات والمؤشرات حول مقاربة النوع الاجتماعي أهمية كبرى في تصنيف الدول التي تحترم حقوق المرأة وتضمنها في دساتيرها وبينت أن تونس حرصت على مأسسة مقاربة النوع الاجتماعي في التنمية مؤكدة على حرصها على ارساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وتعزيز المساواة بينهما واحترام الاتفاقيات الدولية في ذلك.