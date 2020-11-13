منوبة: حالات التعافي من فيروس "كورونا" بالجهة تفوق الحالات النشيطة

وات -

سجّلت، ولاية منوبة اليوم الجمعة، ارتفاعا في عدد حالات الشفاء، بعد تعافي 68 شخصا من فيروس "كورونا" المستجد، ليتجاوز بذلك مجموع حالات التعافي وعددها 709 حالات، اجمالي الحالات الحاملة للفيروس بالجهة والتي تقدر بـ632 حالة.في المقابل، أثبتت التحاليل المخبرية، إصابة 29 شخصا بالفيروس، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور.وأضافت، ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن الجهة سجلت، يوم أمس الخميس، حالة وفاة وحيدة لامرأة سبعينية، اصيلة وادي الليل، توفيت بمستشفى شارل نيكول، ليبلغ بذلك عدد الوفيات 118 حالة منذ بداية الجائحة.وارتفع كذلك، عدد حالات الايواء بالمستشفيات الى 06 حالات، فيما بلغ عدد حالات الإيواء الذاتي 627 حالة.يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 1459 اصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، توفي منهم 118 وتعافى 709 آخرون.