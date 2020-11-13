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شركة "Pfizer" تتبرع بثمانية أجهزة تنفس لمستشفيات عمومية بتونس

Publié le Vendredi 13 Novembre 2020 - 15:55 قراءة: 0 د, 15 ث
باب نات - قامت شركة الأدوية الأمريكية Pfizer بالتبرع بثمانية أجهزة تنفس من أحدث طراز لصالح وزارة الصحة التونسية كجزء من الجهود المستمرة لمساعدة تونس في مكافحة جائحة الكورونا.


ووفق بلاغ للسفارة الأمريكية بتونس, ستوفر أجهزة التنفس هذه قدرة إضافية للمستشفيات في القصرين ونابل وسوسة وتونس وزغوان لتقديم خدمات الرعاية الصحية الحيوية للمرضى.

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Essoltan  (France)  |Vendredi 13 Novembre 2020 à 16h 29m |           



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