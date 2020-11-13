إطلاق مسار تنفيذ ثلاثة مشاريع ذات بعد استراتيجي في مجال الحكومة المفتوحة (الوظيفة العمومية)

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تم يوم امس الخميس إطلاق مسار تنفيذ ثلاثة مشاريع ذات بعد استراتيجي في مجال الحكومة المفتوحة في إطار التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك خلال لقاء أشرفت عليه كل من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، ثريا الجريبي و مديرة الحوكمة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلزا بيليشوفسكي واشار بلاغ صادر عن وزارة الوظيفة العمومية ان هذه المشاريع تهدف إلى إعداد تقرير لتشخيص وضع الحكومة المفتوحة بتونس ووضع استراتيجية خاصة بالحكومة المفتوحة ، الى جانب إعداد تقرير لتشخيص الفضاء المدني لتحديد مدى توفّر الآليات القانونية والسياسية والمؤسساتية والعملياتية لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في الحياة العامة والتفاعل البناء مع الحكومة.كما تهدف هذه المشاريع الى دعم المجهودات المبذولة لتنفيذ إصلاحات حقيقية قادرة على خلق التغيير داخل الإدارة وتحسين العلاقة مع مختلف المتعاملين معها لا سيما المواطن من خلال ضمان نفاذ سلس ودائم للمعلومة والخدمات الادارية، وإرساء آليات فعّالة لتشريك المواطن.وتم في ختام اللقاء تقديم النسخة الأولية للتقرير المتعلّق بتشخيص واقع الاتصال العمومي على المستوى المحلي الذي انطلق إعداده في شهر أكتوبر 2019 ويتم تقديم نسخته النهائية آخر السنة.