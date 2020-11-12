المنستير: انطلاق ضبط خطة اتصالية لتشريك المواطنين في الإعداد للبرنامج التشاركي للاستثمار لبلدية المنستير بعد إلغاء الحوار المباشر توقيا من "كورونا"

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عقدت بلدية المنستير مساء أمس الاربعاء بمقرها، جلسة عمل مع ممثلي المجتمع المدني لإعلامهم بانطلاق الإعداد للبرنامج السنوي التشاركي للاستثمار ببلدية المنستير لسنة 2021، ولضبط خطة اتصالية بالتشاور معهم لدعم البلدية في عمليات الاتصال بالمواطنين، وفق ما أفاد به رئيس بلدية المنستير المنذر مرزوق وأوضح مرزوق خلال الجلسة أنّه تم الغاء الجلسات في المناطق التي يكون فيها حضور للمواطنين وحوار مباشر معهم، خلال السنة الجارية تجنبا لانتشار فيروس "كورونا" المستجد، ويقع حاليا التفكير مع مكوّنات المجتمع المدني من اجل ايجاد طرق اتصالية أخرى سواء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو عبر تركيز صناديق اقتراع في مختلف الدوائر البلدية، أو اعتماد أشكال دعاية مختلفة وأضاف أنّ الامر ما زال في المرحلة التحضيرية بعد إحداث خلية لإعداد البرنامج السنوي التشاركي للاستثمار ببلدية المنستير لسنة 2021 وضبط تركيبتها طبقا لما ينص عليه المنشور، وهي التي ستشرف على كلّ مراحل الإعداد للمخطط.وقال مرزوق ان كلّ مشاريع البرنامج السنوي التشاركي للاستثمار لسنة 2018 نفذت تقريبا باستثناء بعض المشاريع الإدارية التي مازالت معطلة، وينطلق تنفيذ مشاريع سنة 2019 خلال سنة 2021، وبين ان مشروع التنوير العمومي بصدد انتظار موافقة مراقب المصاريف العمومية، وسيعرض مشروع التعبيد خلال الأسبوع المقبل على اللّجنة الجهوية للصفقات حتى يقع إعطاء الإذن للمقاول وأشار الى المساعي المنجزة للترفيع في الاعتماد المخصص لمشاريع القرب نظرا الى أنّ شبكة التنوير العمومي والطرقات أصبحت في حالة تستوجب تجديدها، وبالتالي الرفع في حجم الاعتمادات من سنة 2018 إلى 2020 من اعتماد يقارب 1 مليون دينار إلى ما يفوق 2 مليون و200 ألف دينار.وتمحورت مقترحات ممثلي المجتمع المدني حول ضرورة الدعاية لهذا البرنامج باستعمال السيارة المتجوّلة، ووضع صناديق مقترحات وسجلات في الدوائر البلدية، وإحداث تطبيقة سهلة على الانترنات تمكن المواطنين من إدراج مقترحاتهم، وبث بلاغات بالإذاعات المحلية، وتركيز أكثر ما يمكن من اللافتات بالأحياء لتحسيس المواطنين بأهمية المشاركة في إعداد البرنامج السنوي للاستثمار، وحضور ممثل عن المجتمع المدني في لجنّة فرز المقترحات لضمان شفافية العملية وكان رئيس البلدية أعلن في قرار له مؤرخ في 6 نوفمبر الجاري عن إحداث خلية لإعداد البرنامج السنوي التشاركي للاستثمار ببلدية المنستير لسنة 2021 وتركيبتها والتي وضعت خلال أوّل جلسة لها بتاريخ 4 نوفمبر الجاري خطة عمل تحضيرية للبرنامج السنوي الاستثماري البلدي التشاركي لسنة 2021، حسب نص ذات القرار الذي نشر أمس الاربعاء بالصفحة الرسمية للبلدية على الانترنت.