وزارة الدفاع: إصابة شخص ليبي الجنسية في عملية رصد لتحركات مشبوهة من قبل الوحدات العسكرية ببنقردان

سجلت، الاربعاء، إصابة شخص ليبي الجنسية على مستوى الساق ضبط لديه كيسان يحتوي كل واحد منهما على سبيكة ذهب، وذلك خلال حادثة رصد الوحدات العسكرية العاملة بمنطقة بن قردان، بعد ظهر يوم الأربعاء لتحركات مشبوهة لسيارتين بالمنطقة الحدودية العازلة على مستوى الساتر الترابي بجهة سيدي التّوي.وقد تولت التشكيلات العسكرية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، إطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الفضاء لإجبارالسيارتين على التوقف، وأمام عدم الامتثال، تم في مرحلة ثانية الرمي على مستوى العجلات، فلاذتا بالفرار.ويوضح البلاغ أنه بتفتيش المكان، تم العثور على شخص ليبي الجنسية، مصاب على مستوى الساق، وعلى كيسين يحتوي كل واحد منهما على سبيكة من الذهب.وقد تم نقل المصاب بواسطة سيارة إسعاف عسكرية ومناقلته مع سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية، توجهت به الى مستشفى بنقردان لتلقي الإسعافات الضرورية.وأكد بلاغ وزارة الدفاع أن إصابة الشخص ليبي الجنسية "لا تكتسي أية خطورة"، وأنه سيتم لاحقا تسليم المحجوز إلى المصالح الديوانية بالجهة.