بنزرت: اعطاء إشارة انطلاق أشغال تهيئة شارع 15 أكتوبر بمنزل بورقيبة بكلفة 1.2 مليون دينار

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أعطيت، اليوم الأربعاء، إشارة انطلاق أشغال تهيئة وتعبيد شارع 15 أكتوبر بمعتمدية منزل بورقيبة من ولاية بنزريت بكلفة مالية تقدّر بمليون و200 ألف دينار.وقال والي بنزرت محمد قويدر، في تصريح اعلامي بالمناسبة، ان هذا المشروع تم ادراجه كإضافة نوعية وكمية ضمن البرنامج الجهوي للتنمية الخاص بمنطقة منزل بورقيبة، وذلك حرصا من السلط الجهوية على دعم مختلف البرامج الاستثمارية والتعهدات المعلنة من قبل المجلس البلدي لفائدة المواطنين .وأضاف أنه سيتم دعم المشروع بحوالي 110 آلاف دينار ممولة من قبل المجلس الجهوي من أجل استكمال عدد من الانهج المحيطة بمكان المشروع.ومن جانبه، أكد رئيس بلدية منزل بورقيبة، صلاح الدين الجباري، على أهمية مشروع تهيئة وتعبيد الشارع باعتباره من أهم الطرقات بالمنطقة بما يضمّه من مؤسسات تنموية وصناعية وأيضا خدماتية وعسكرية، إضافة إلى انه لم يشهد أية أشغال منذ ما يزيد عن 5 عقود.وأشار الى حرص الإدارة والمجلس البلديين على التدخل في بقية الطرقات، والانهج، والمسالك المتبقية بالمنطقة، عن طريق الاليات المتوفرة من برامج بلدية، ومحلية، وجهوية، ومنها حي خير الدين، ومنطقة " حومة 7 دورو"، وحي الشلاغمية.