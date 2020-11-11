الديوان الوطني للمياه المعدنية: جميع المياه المنتجة في تونس تخضع لمراقبة خارجية ومتابعة من وزارتي الصحة والتجارة

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شدد الديوان الوطني للمياه المعدنية والإستشفاء بالمياه على أن جميع المياه المنتجة في تونس تخضع لمراقبة خارجية ومتابعة من قبل جميع المصالح المتدخلة في القطاع، ومن بينها إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة والإدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات بوزارة التجارة.وأشار الديوان في بلاغ صادر عنه، إلى أن المياه المعلبة تخضع لبرنامج مستمر لمراقبة الجودة على مستوى وحدات التعليب، وذلك إنطلاقا من نقطة التقاط الماء إلى غاية المنتوج النهائي، مبينا ان هذا البرنامج يشمل نوعية التحاليل ودورية القيام بها ، وفق ما ينص عليه الفصل 66 من كراس الشروط الذي يضبط الشروط العامة لتنظيم الإستغلال والإنتاج بقطاع المياه المعلبة.ونفى الديوان في ذات البلاغ، ما تناقله رواد منصات التواصل الاجتماعي بخصوص اشكالية في جودة مياه "فرات"، قائلا إن "نتائج التحاليل الدورية المجراة بمخبر الديوان الحاصل على شهادة الاعتماد الدولية الآيزو"17025" للمياه المعدنية الطبيعية الحاملة للعلامة التجارية" "فرات"، سليمة وصالحة للاستهلاك.