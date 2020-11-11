تسجيل 60 إصابة جديدة و5 وفايات بفيروس "كورونا" يومي الاثنين والثلاثاء بولاية تونس

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سجلت ولاية تونس يومي الاثنين والثلاثاء 9 و 10 نوفمبر الجاري، 60 حالة إصابة جديدة و5 وفايات بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بولاية تونس طارق بن ناصر.وأضاف بن ناصر، اليوم الاربعاء، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن مجموع المصابين بالفيروس على مستوى ولاية تونس بلغ 2939 حالة إصابة، فيما ارتفع عدد الوفايات إلى 220 حالة وفاة، وذلك منذ إعادة فتح الحدود يوم 27 جوان 2020.وأوضح أن عدد الأشخاص في العاصمة الذين أتموا الحجر الصحي قد بلغ 1920 شخصا، فيما بلغ عدد الأشخاص الحاملين للفيروس 794 ليبلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس منذ فتح الحدود الى 2939 حالة إصابة صابة.وبيّن طارق بن ناصر ان عدد الحالات المقيمة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة قد بلغ 418 حالة، مجدّدا التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات التي تقلّص بنسب كبيرة جدا في خطر الإصابة بالفيروس، إلى جانب دعوته إلى وجوب احترام التباعد الجسدي، وغسل اليدين باستمرار، والتقليص من الخروج.