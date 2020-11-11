اريانة: حملة ليلية بمحيط السوق البلدي وازالة 120 نقطة انتصاب فوضوي

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نفذت الفرقة الجهوية للشرطة البلدية باريانة بالتنسيق مع الوحدات الامنية التابعة لاقليم الامن الوطني بالجهة حملة ليلية امس الثلاثاء (من الساعة العاشرة ليلا الى حدود الواحدة صباحا) تولت خلالها ازالة نحو 120 نقطة انتصاب عشوائي وحجز حوالي 40 طنا من الملابس والاحذية والحقائب اليدوية المستعملة وذلك بمحيط السوق البلدي وسط مدينة اريانة.وحسب ما افاد به اليوم الاربعاء رئيس الدائرة البلدية باريانة المدينة محمد حميد فان "منع الانتصاب في اطار حملة ليلية مفاجئة تم بعد تنامي ظاهرة الانتصاب الفوضوي للباعة المتجولين الذين رفضوا في اكثر من مناسبة الالتحاق بالفضاء البلدي المخصص لهم من قبل بلدية اريانة بشارع الاستقلال المحاذي للمستودع البلدي واصرارهم على تعاطي التجارة الموازية بمحيط السوق البلدي".واكد حميدفي هذا الصدد ان "عودة المنتصبين العشوائين تسبب في الاختناق المروري وتردي الاوضاع البيئية والازدحام بمحيط السوق البلدي والانهج المجاورة له على غرار انهج بيروت ومفتاح مبروك وسيدي عمار في الوقت الذي تعيش فيه البلاد انتشارا لفيروس "كورونا" المستجد واهمية اعتماد التباعد الجسدي" واشار الى "مسارعة السلطات الجهوية باشراف والي الجهة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين من هياكل بلدية ومصالح امنية وفرق بيئية وصحية لمنع الانتصاب الفوضوي ضمانا لشفافية المعاملات التجارية وحفاظا على صحة المواطن".وتولت مصالح حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية اريانة مباشرة بعد انتهاء الحملة الليلية تعقيم كامل منطقة التدخل فيما تم تركيز دوريات امنية لمنع الانتصاب الفوضوي.