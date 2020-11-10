طارق ثابت على راس الاطار الفني لفريق الهلال الليبي

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أعلن نادي الهلال الليبي لكرة القدم عن تعاقده مع المدرب التونسي طارق ثابت للإشراف على الفريق خلفا للمدرب الوطني ناصر الحضيري.وقال المسؤول عن الاعلام في فريق الهلال حاتم العرفي "إن ثابت سيصل إلى بنغازي خلال الأيام المقبلة". وأضاف العرفي في تصريحات صحفية "بعد وصول المدرب سنعلن في موتمر صحفي عن كافة تفاصيل التعاقد " .وسوف يبدأ الهلال تدريباته رسميا مطلع الأسبوع المقبل استعدادا لانطلاق الدوري الليبي الممتاز والمشاركة في مسابقة البطولة العربية.وكانت اخر تجربة تدريبية لطارق ثابت على راس اتحاد بن قردان الذي تركه في فيفري الماضي على خلفية "سوء النتائج الفنية المسجلة" . كما سبق لثابت ان درب في لبنان وليبيا وكان ضمن الاطار الفني للمنتخب التونسي .