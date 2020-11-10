   Om Kalthoum - أغدا ألقاك  

طارق ثابت على راس الاطار الفني لفريق الهلال الليبي

Publié le Mardi 10 Novembre 2020 - 23:02 قراءة: 0 د, 33 ث
وات - أعلن نادي الهلال الليبي لكرة القدم عن تعاقده مع المدرب التونسي طارق ثابت للإشراف على الفريق خلفا للمدرب الوطني ناصر الحضيري.
وقال المسؤول عن الاعلام في فريق الهلال حاتم العرفي "إن ثابت سيصل إلى بنغازي خلال الأيام المقبلة". وأضاف العرفي في تصريحات صحفية "بعد وصول المدرب سنعلن في موتمر صحفي عن كافة تفاصيل التعاقد " .
وسوف يبدأ الهلال تدريباته رسميا مطلع الأسبوع المقبل استعدادا لانطلاق الدوري الليبي الممتاز والمشاركة في مسابقة البطولة العربية.


وكانت اخر تجربة تدريبية لطارق ثابت على راس اتحاد بن قردان الذي تركه في فيفري الماضي على خلفية "سوء النتائج الفنية المسجلة" . كما سبق لثابت ان درب في لبنان وليبيا وكان ضمن الاطار الفني للمنتخب التونسي .

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 214787



En continu

Toutes les news

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 | 25 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:15 14:52 12:10 06:54 05:25
15°
 24° % 93 :الرطــوبة
تونــس 15°
1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
24°-1523°-1624°-1725°-1724°-17
  • Avoirs en devises
    21309,6

  • (10 nov)
  • Jours d'importation
    147
  •              1 € = 3,24982 DT        1$ =2,74308 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 nov)   1509,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة