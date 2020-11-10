إعادة انتخاب الأستاذ سمير بشة مديرا للمعهد العالي للموسيقى بتونس لفترة نيابية جديدة

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تمّ ظهر اليوم الثلاثاء إعادة انتخاب الأستاذ سمير بشة مديرا للمعهد العالي للموسيقى بتونس للفترة النيابية 2020-2023.والأستاذ سمير بشة هو أستاذ تعليم عال في الموسيقى والعلوم الموسيقّية، ومدير المركزالتونسي للنشر الموسيقولوجي (CTUPM) ، ورئيس قسم الفنون بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون ببيت الحكمة، ومنسق اللجنة الوطنية القطاعية في اختصاص الموسيقى والعلوم الموسيقية، ومدير قسم التكوين الموسيقي بالمعهد العالي للموسيقى (2008-2010).وهو أيضا رئيس مخبر البحث في الثقافة والتكنولوجيات الحديثة والتنمية، وعضو بمدرسة الدكتوراه ثقافة وفنون، وعضو بهيكل البحث العلمي والتجديد بجامعة تونس.يشغل حاليا رئيس جمعية "ابراخيليا"، وهوعضو وباحث بالتنسيقّية الدولّية للبحوث والدراسات اإلبراخيلّية (CIREB) ، وعضو في مشروع فريق البحوث الدولّية (GDRI) التابع لمعهد البحث الموسيقولوجي (IReMuS)، وله العديد من المقالات المتصلة بالحقل الموسيقولوجي حيث بحث في مواضيع لها عالقة بــ "سيميولوجيا الموسيقى" و"الهوّية والغيرّية في الموسيقى" إلى جانب موضوع "التثاقف والمثاقفة في الموسيقى" الذي يمثل مركز الاهتمام في أبحاثه.ويمتلك الأستاذ سمير بشة في رصيده خمس إصدارات هي "ترجمة : ناتي، جون جاك، تمجيد الموسيقولوجيا"، تونس، منشورات كارم الشريف، 2011 ، و"الهوية والأصالة في الموسيقى العربية"، تونس، منشورات كارم الشريف، 2012 ، و"أنطلوجيا الفنون الغنائية الركحية في تونس بين ظاهرتي التثاقف والمثاقفة (1856-1998 :) دراسة تحليلية موسيقية مشهدية"، منوبة، مركز النشر الجامعي، 2014، و"الموسيقولوجيا في مواجهة الغموض الموسيقي"، الصادر باللسان الفرنسي، تونس، منشورات كارم الشريف، 2015 و"دعوة إلى الموسيقولوجيا"، تونس، سوتيمديا للنشر، 2019 .