تطاوين: عمّال وإطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة يستأنفون العمل في جميع الحضائر ومواقع الشركة

وات -

باشر صباح اليوم الاثنين 2500 عامل واطار في شركة البيئة والغراسات والبستنة اعمالهم في مختلف الحضائر التي غادروها منذ شهر جويلية الماضي تاريخ دخولهم في إضراب مفتوح واعتصام امام مقر للشركة للمطالبة بتصنيف الشركة وتحديد وزارة الاشراف، وهي مسائل تم التنصيص عليها في القرارات الصادرة عن رئاسة الحكومة يوم أمس في اطار حل أزمة الكامور.وفي هذا الصدد، أفاد المدير العام لشركة البيئة والغراسات والبستنة، مصباح زكرياء، في تصريح لـ"وات"، أن كل العاملين عادوا الى مواقع عملهم في الفترتين النهارية والليلية في مجالات النظافة، والفلاحة، والخدمات وفي عدة ادارات عمومية بروح عالية، وارتياح اكبر بعد ضمان ديمومة مؤسستهم وتصنيفها شركة ذات مساهمة عمومية.وأكد على أن ادارته بصدد اعداد الاجور التي لم يتم صرفها منذ شهر جويلية الماضي في انتظار البدء في صرف الزيادات العامة لاجور عملة واطارات هذه الشركة بداية من شهر اكتوبر 2020 ( القسط الثاني والثالث من المنحة الخصوصية وزيادة سنوات 2017-2018-2019 على ان يتم صرف المفعول الرجعي للزيادات بداية من شهر جانفي القادم.أما بخصوص انتداب 1000 عون واطار جدد في الشركة، قال مصباح زكرياء إن اعلان الانتداب سينشر قبل نهاية الاسبوع الجاري وهو اجراء آخر لرئيس الحكومة في المجلس الوزاري المنعقد في 5 نوفمبر الجاري.وأضاف بان الشركة تقدمت بمخطط اعمال اذن رئيس الحكومة بالانطلاق في دراسته من قبل لهياكل الاشراف، وذلك حرصا منها على تحسين وضعها وفتح المزيد من مجالات الانتاج والاعتماد على المداخيل الذاتية وتطويرها، باعتبارها أكبر مشغل في الجهة بضمّها حاليا 2500 موظف، إلى جانب 1000 موطن شغل مرتقب في إطار اتفاقية الكامور.