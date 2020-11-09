تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا يومي السبت والأحد بولاية تونس

وات -

سجلت ولاية تونس يومي السبت والأحد 7 و 8 توفمبر 101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بولاية تونس طارق بن ناصر.وأفاد الاثنين في تصريح ل(وات)، أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 2822 حالة منذ فتح الحدود يوم 27 جوان 2020 وتم خلال يومي السبت والأحد تسجيل 7 وفايات جديدة بالفيروس موزعين على 4 وفايات يوم السبت و 3 وفايات يوم أمس الأحد وفق ذات المصدرليرتفع عدد الوفايات على مستوى ولاية تونس إلى 196 وفاة منذ فتح الحدود في موفى جوان من هذه السنة.ولفت طارق بن ناصر إلى أن عدد الأشخاص في العاصمة الذين أتموا الحجر الصحي بلغ 1920 شخصا فيما بلغ عدد الأشخاص الحاملين للفيروس 706 أشخاص منذ فتح الحدود.وبالنسبة إلى عدد الحالات المقيمة بالمؤسسات الاستشفائية فيبلغ 431 موزعة على 210 حالات مقيمة في المستشفيات العمومية و 221 حالة مقيمة بالمصحات الخاصة.ومن جهة أخرى كشف المدير الجهوي للصحة بولاية تونس انه تم خلال الأسابيع الأخيرة ملاحظة استقرار في عدد الحالات الايجابية مع تراجع طفيف في عدد الوفايات.وجدد التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات التي تقلص بنسب مائوية كبيرة جدا في الإصابة بالفيروس إلى جانب دعوته إلى وجوب احترام التباعد الجسدي وغسل اليدين باستمرار.