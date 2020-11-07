تونس سجلت تراجعا للمداخيل السياحية بنسبة 60 بالمائة خلال 9 اشهر الاولي من 2020

وات -

كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي ان المداخيل السياحية ، تراجعت خلال 9 اشهر الاولى 2020 ، بشكل كبير قارب 60 بالمائة وقد انخفضت بحساب الدولار بنحو 9ر57 بالمائة لتبلغ 619 مليون دولار وذلك بفعل تراجع دخول غير المقيمين بنحو 80 بالمائة.واضاف المركزي التونسي ، في بيانات جاءت ضمن كلمة محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي التي القاها امام البرلمان يوم 5 نوفمبر 2020، خلال جلسة حوار، ان مداخيل الشغل - النقدية والعينية - تراجعت، خلال 9 اشهر ، بنسبة 3 بالمائة لتبلغ 4،5 مليون دينار رغم تزايد التحويلات النقدية بنسبة 1ر9 بالمائة لتستقر في مستوى 4،1 مليون دينار.واشارت بيانات البنك المركزي الى تازم الظرف الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي على اثر تداعيات ازمة كوفيد -19 ادى الى صعوبات عديدة لتعبئة موارد خارجية على شكل استثمارات مباشرة لتتراجع بناقص 23 بالمائة وتقلص القروض الاجنبية طويلة المدى بناقص 37 بالمائة .وتراجع صافي دخول رؤوس الاموال الخارجية لتبلغ 8 مليار دينار فقط، خلال 9 اشهر الاولى من سنة 2020، مقابل 9ر11 مليار دينار تم تسجيلها قبل سنة .وتقلص التمويل الخارجي بشكل هام على شكل استثمارات اجنبية ليتراجع من 5ر40 بالمائة سنة 2010 الى 2ر12 بالمائة سنة 2019 و 4ر11 بالمائة خلال 9 اشهر الاولى من 2020.