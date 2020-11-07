التصوير بالمفراس يمكن أن يساعد على تقصي الاصابة بفيروس كورونا لدى المصابين الذين يعانون من صعوبات في التنفس (مختص )

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أكد الدكتور المختص في التصويرالطبي رياض عبيد اليوم السبت أن التصوير بالمفراس يمكن أن يساعد على تقصي الاصابة بفيروس كورونا لدى المصابين الذين يعانون من صعوبات في التنفس.ولفت المختص في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الى أن صور الأشعة للرئتين تكشف الى حد كبير إن كانت صعوبة التنفس ناتجة عن مرض أصاب الرئتين أو ناتج عن مضاعفات تسببت فيها الاصابة بالفيروس موضحا أن هذا الفيروس يتميز ببعض المضاعفات على مستوى الرئتين والتي يمكن أن يقع التفطن اليها بصور الأشعة.وشدد المختص على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعوض صور الأشعة التحاليل المخبرية على مستوى التأكد قطعيا من اصابة الأشخاص من عدمها بفيروس كورونا لكن تبقى هذه الصور آلية من الآليات الهامة و السريعة التي يمكن الاعتماد عليها في تشخيص هذا المرض وتقصيه في حال تعذر على المريض انتظار نتيجة التحليل لسبب من الأسباب.