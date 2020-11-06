تراجع الانتاج الوطني من النفط الخام بنسبة 6 بالمائة موفى سبتمبر 2020

وات -

تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام بنسبة 6 بالمائة إلى 1192 كيلوطن في موفى سبتمبر 2020 بسبب التراجع المسجل في عديد الحقول النفطية.ويتعلّق الأمر بحقل آدم (تراجع بنسبة 36 بالمائة) وشروق (38 بالمائة) وصدر بعل (21 بالمائة) والبرمة (15 بالمائة) وام ال دي (19 بالمائة) والغريب (17 بالمائة) والحاجب /غبيية (9 بالمائة).وذكرت النشرة الشهريّة للوضع الطّاقي في هذا الاطار أنّ غلق وحدة الضخ بالكامور، منذ 16 جويلية 2020، أدّى إلى التقليص التدريجي أو إلى إيقاف الانتاج في عدّة حقول بالجنوب التونسي وفق القدرة على التخزين وخاصّة بحقل البرمة وادم واود زار واناغيد الشرق ودرّة وجبل غروز والشروق.وتحوّل معدّل الانتاج اليومي من النفط من 36،1 ألف برميل في اليوم موفى سبتمبر 2019 إلى 33،6 ألف برميل في اليوم موفى سبتمبر 2020.وللتذكير فإنّ الانتاج خلال سبتمبر 2020 تقلّص بنسبة 18 بالمائة مقارنة بشهر أوت 2020 وبنسبة 30 بالمائة مقارنة بسبتمبر 2019.وقد شهدت مختلف الحقول النفطية، خلال فترة الحجر الصحّي، تواصل الانتاج بنسق عادي رغم التراجع الطبيعي لآداء أهم الحقول النفطيّة.