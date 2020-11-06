مدنين: زيارة وفد عن الداخلية والصحة وديوان المعابر استعدادا لاعادة فتح معبر راس جدير الحدودي (والي مدنين)

وات -

قال والي مدنين، حبيب شواط، عقب زيارة أداها، اليوم الجمعة، وفد عن وزارة الداخلية والصحة وديوان المعابر الحدودية وممثلين عن منظمات أممية معنية بالهجرة، ان الزيارة تتنزل في اطار الاستعداد لاعادة فتح معبر رأس جدير، ومتابعة مدى جاهزية كافة المتدخلين لتأمين عودة سليمة للحركة بالمعبر المغلق منذ مارس الماضي، بسبب جائحة "كورونا".وأوضح الوالي، في تصريح لـ(وات)، ان هذه الزيارة كانت مناسبة للوقوف على متطلبات توفير عودة آمنة على مستوى المعبر من الاتجاهين، وفق بروتوكول صحي تم ضبطه للغرض، مشيرا الى ان حضور المنظمات المعنية بالهجرة جاء للاستعداد لامكانية توافد مهاجرين مع اعادة فتح المعبر.ولم يقدم الوالي تاريخا محددا لموعد فتح معبر راس جدير، قائلا "ان كل المتدخلين بالمعبر على درجة من الجاهزية حتى وان فتح المعبر بعد سويعات قليلة".يذكر ان معبر راس جدير، شهد في فترة غلقه، تدخلات لتجميل محيطه وتهيئة ممراته ومكاتبه، الى جانب زيارته من قبل الجهات الصحية، للنظر في الحاجيات والامكانيات لاستقبال المسافرين وتكوين الاعوان ورسكلتهم وتوفير كافة التجهيزات الضرورية، وكل وسائل الوقاية من فيروس "كورونا"، علما وأن المركز الصحي بالمعبر يضم 4 اعوان قارين و14 عونا عرضيا مع امكانية دعمه بالامكانيات البشرية واللوجستية وفق المستجدات، حسب مدير الصحة الوقائية، زيد العنز.يشار أيضا، الى تواصل اعتصام بمنطقة الشوشة بمعتمدية بن قردان منذ حوالي شهرين احتجاجا على غلق معبر راس جدير وتوقف التجارة البينية مع ليبيا، التي تمثل مورد رزق أغلب ابناء بن قردان خاصة والجنوب عموما.