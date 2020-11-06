توزر: المهرجان الدولي للواحات يتبنى الحملة الوطنية لإنقاذ صابة التمور

وات -

تبنى المهرجان الدولي للواحات بتوزر في دورته 42 مبادرة الحملة الوطنية لإنقاذ صابة التمور التي أطلقها منذ أسبوعين وتتواصل خلال الأسابيع المقبلة بمجموعة من الأنشطة الترويجية لقطاع التمور والتحسيسية الهادفة الى التعريف بصعوبات ترويج منتوج هذه السنة وتوظيف وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لأجل التعريف بصعوبات هذا الموسم.وبين نصر الدين الشابي مدير المهرجان أن إدارة المهرجان تبنت وانخرطت في الحملة ايمانا بدوره الاقتصادي التنموي لفائدة الجهة ولذلك تسعى الحملة الى معالجة إشكاليات قطاع التمور التي كانت لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية.وكانت الحملة انطلقت وفق ذات المصدر بيوم تحسيسي لوضعية القطاع وإنجاز مجموعة من التغطيات الإعلامية في عدد من وسائل الاعلام حول صعوبات الفلاحين والمصدرين ومختلف حلقات الإنتاج والترويج كما ينتظر أن ينتظم في الأسابيع المقبلة أسبوع ترويج التمور بالعاصمة ينظمها المهرجان بالشراكة مع عدد من الأطراف الأخرى.وتتوج الحملة بمجموعة من المخرجات والتوصيات يتم التنسيق مع الجهات الرسمية على تنفيذها وخصوصا السلط المركزية ذات العلاقة والسلط الجهوية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.