وزير الصحة : انطلاقا من الاثنين المقبل فرض الاستظهار بتحليل سلبي لتقصي فيروس" كورونا" على جميع الوافدين من الخارج والالتزام بالحجر الصحي الاجباري

وات -

أعلن وزير الصحة فوزي مهدي، اليوم الجمعة، أنه انطلاقا من يوم الاثنين المقبل سيفرض على جميع الوافدين من الخارج على تونس الاستظهار بتحليل سلبي لتقصي فيروس" كورونا" مع الالتزام بالحجر الصحي الاجباري لمدة 14 يوما وبين الوزير، أثناء مداخلته في جلسة الاستماع للحكومة في مجاس نواب الشعب، أنه يمكن للوافدين على تونس قضاء مدة الحجر الصحي الاجباري في أحد النزل أو في منازلهم وذك حسب رغبتهم ، مع امكانية اجراء تحليل ثان خاص بفيروس "كورونا" في اليوم السابع من هذا الحجر للتأكد من خلو الشخص من الفيروس وبالتالي تقليص فترة الحجر الاجباري الى اسبوع، مبينا أنه هذه الاجراءات الخاصة بالوافدين من الخارج تمت مراجعتها على ضوء تطور الوضع الوبائي العالمي والوطني المتعلق بأزمة كوفيد 19 .وبخصوص تعطل انطلاق المخابر في بعض الجهات للقيام بتحليل تقصي فيروس "كورونا" أوضح الوزير أن ذلك يعود الى عدة عوائق تخص عدم توفر العدد الكافي من البيولوجيين المختصين بالجهات فضلا عن مشاكل أخرى متنوعة على غرار عدم توفر المواصفات اللازمة في المقر الذي سيحتضن المخبر المختص بتحليل كورونا في جهة سيدي بوزيد، ووجود عطب في المخبر المهني بالنسبة لولاية قابس، مؤكدا أن العمل حثيث لتجاوز كل هذه الصعوبات وفي ما يتعلق بنقص بعض الأدوية في تونس، كشف الوزير أن الوزارة تنكب على اتمام بعض الاجراءات لاحداث الوكالة الوطنية للدواء وللمستلزمات الطبية والتي من شأنها أن تساهم في الحد من هذا المشكل، مشددا على أن الوزارة بصدد التباحث مع وزارة الشؤون الاجتماعية والحكومة لايجاد الحلول اللازمة التي تمكن من توفر الدواء بالكمية المطلوبة ومن جهة أخرى، أفاد الوزير أن العمل جار لرقمنة السجل المتعلق باحصائيات فيروس كورونا لدى المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة فضلا عن تدعيم هذا المرصد بفريق من الخبراء .