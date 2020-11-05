قبلي: تاكد حالة وفاة بفيروس "كورونا" والاشتباه في وفاة حالة ثانية بالوباء

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اكد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقبلي علي الحداد، تسجيل حالتي وفاة صباح اليوم الخميس بالمستشفى الجهوي، الاولى جراء اصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد لكهل في العقد السادس من عمره اصيل مدينة قبلي، تعكرت حالته الصحية بمنزله مما استوجب نقله اليوم الى قسم الاستعجالي بالمستشفى اين فارق الحياة.وتخص الحالة الثانية امراة في العقد الخامس من عمرها اصيلة مدينة قبلي ومقيمة بقسم العزل بالمستشفى الجهوي كانت قد رفعت لها عينة للتحليل يوم امس لم ترد نتيجتها بعد واوضح المصدر ذاته انه بتسجيل حالة الوفاة المؤكدة يرتفع اجمالي عدد الوفيات منذ فتح الحدود الى اليوم الى 9 حالات في انتظار التاكد من نتيجة التحليل الذي رفع للامراة التي فارقت الحياة صبيحة اليوم فيما يرتفع اجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء الى حد الان الى 10 حالات واضاف الحداد انه تم تسجيل 49 حالة اصابة جديدة بالفيروس من بين نتائج العينات التي وردت مساء امس الاربعاء على الادارة الجهوية للصحة من المخبر المرجعي لمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير ومن احد المخابر الخاصة بولاية قابس ليرتفع بذلك عدد الحالات الايجابية المؤكدة منذ فتح الحدود الى 686 حالة في حين يرتفع اجمالي عدد الاشخاص الذين تلقو العدوى بالفيروس منذ ظهور هذا الوباء بالجهة الى 797 حالة منها اكثر من 530 حالة شفاء و10 حالات وفاة .