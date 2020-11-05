استقرار نسبة التضخم في اكتوبر 2020 وللشهر الثالث على التوالي عند 4 ر5 بالمائة

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سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر اكتوبر 2020 استقرارا عند مستوى 4ر5 بالمائة للشهر الثالث على التوالي بعد سلسلة من التراجع خلال الاشهر السابقة، وفق المعهد الوطني للاحصاء، الخميس.ويعود هذا الاستقرار وفق معطيات معهد الاحصاء، من ناحية، الى تطور نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمائة مقابل 3ر5 بالمائة والى تراجع وتيرة ارتفاع اسعار مواد وخدمات النقل الى 6ر0 بالمائة من 3ر1 بالمائة.وارتفعت اسعار المواد الغذائية، باحتساب الانزلاق السنوي، بنسبة 6ر5 بالمائة وذلك بفعل ارتفاع اسعار الخضر بنسبة 1ر13 بالمائة واسعار اللحوم بنسبة 6ر7 بالمائة واسعار الحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 1ر6 بالمائة واسعار الاسماك بنسبة 3ر5 بالمائة في حين تراجعت اسعار زيت الزيتون بنسبة 2ر12 بالمائة.وبين المعهد ان اسعار الخدمات سجلت، خلال شهر اكتوبر 2020، ارتفاعا بنسبة 5ر5 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي، وذلك بفعل زيادة اسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 7ر11 بالمائة واسعار خدمات الصحة بنسبة 7ر7 بالمائة واسعار خدمات الايجار بنسبة 5 بالمائة .وسجل التضخم الضمني، اي التضخم دون احتساب اسعار الطاقة والتغذية، لشهر اكتوبر 2020 ، تراجعا الى 1ر6 بالمائة بعد ان كان في حدود 3ر6 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2020 و 8ر6 بالمائة خلال شهر اوت 2020 .وشهدت اسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 5ر5 بالمائة، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 5 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة مع العلم ان نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 8ر5 بالمائة مقابل 7ر4 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 8ر0 بالمائة خلال شهر أكتوبر2020 مقارنة بالشهر السابق شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 8ر0 بالمائة خلال شهر اكتوبر 2020، بعد الارتفاع بنسبة 6ر0 بالمائة الشهر الفارط.ويعزى هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار الملابس والأحذية بنسبة 6ر5 بالمائة وأسعار المواد الغذائية بنسبة 1ر1 بالمائة وأسعار خدمات المقاهي والمطاعم والنزل بنسبة 5ر0 بالمائة, وفي المقابل شهدت أسعار خدمات ومواد النقل تراجعا بلغ 4ر0 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر2020 ارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس والاحذية شهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات تطورا بنسبة 1ر1 بالمائة مقارنة بالشهر المنقضي.ويعود ذلك خاصة الى الارتفاع الهام المسجل في أسعار الخضر الطازجة بنسبة 1ر7 بالمائة وارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 5 بالمائة وأسعار الفواكه الجافة بنسبة 5ر3 بالمائة وأسعار البيض بنسبة 1ر2 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 1ر1 بالمائة .في المقابل، ابرزت معطيات المعهد الوطني للاحصاء، تواصل تراجع أسعار الغلال الطازجة لتنخفض بنسبة 1ر3 بالمائة وكذلك أسعار لحم الضأن بنسبة 8ر0 بالمائة وزادت، وفق المصدر ذاته، أسعار الملابس والأحذية بنسبة 6ر5 بالمائة في اكتوبر 2020، تزامنا مع انتهاء موسم التخفيضات الصيفية لترفع أسعار الملابس بنسبة 3ر5 بالمائة والأحذية بنسبة 3ر7 بالمائة والاقمشة بنسبة 2ر1 بالمائة