منوبة: الاعتداء على طبيبة بالعنف في مركز الرعاية الأساسية في منطقة السعيدة في وادي الليل وإيقاف المعتدي

وات -

تعرّضت طبيبة اختصاص طب عام ومسؤولة عن مركز الرعاية الأساسية في منطقة السعيدة من معتمدية وادي الليل ، أمس الأربعاء إلى العنف الجسدي من قبل مريض شاب ممّا خلّف لها أضرارا على مستوى الظهر وكذلك إلى العنف اللفظي، وفق ما ذكرته اليوم الكاتبة للنقابة الأساسية لمجمع الصحة الأساسية وللإدارة الجهوية للصحة بمنوبة جميلة كريديس لصحفية مكتب ( وات) بمنوبة.وأوضحت أن الطبيبة أخضعت صبيحة اليوم الفحوصات بمعهد القصاب بعد لكمها من قبل مريضها على مستوى الظهر بعد تسخير طبي من مركز الحرس الوطني بالسعيدة، الذين تدخل أعوانه لإيقاف الشاب المعتدي أمس أيضا وأذنت النيابة العمومية بمنوبة بالاحتفاظ به .واضافت ان الطبيبة وبدعم من إدارة المجمع قدّمت شكاية في حق الشاب المعتدي الذي كانت قد فحصته كما يجب، لكنه تطاول عليها ووصل به الأمر إلى لكمها في الظهر وملاحقتها لإتمام الاعتداء لكن ممرّضا بالمركز تدخّل في الوقت المناسب لتخليصها من قبضته.وندّدت كريديس بمثل هذه الاعتداءات على الإطار الطبي والشبه الطبي وخاصة في هذا الظرف الوبائي الدقيق الذي يعانون فيه الإصابة بعدوى فيروس كورونا وضغطا نفسيا حادا بسبب المخاوف من الوباء باعتبارهم في تواصل مباشر مع المرضى وعرضة اكثر من غيرهم للعدوى .يذكر أن معتمدية وادي الليل تشهد حاليا 73 حالة نشطة ،كما سجلت 11 حالة وفاة و101 حالة شفاء ،وذلك من جملة 185 حالة مسجلة منذ بداية انتشار الوباء في بلادنا.