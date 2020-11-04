بسبب كورونا.. وفد رجال الأعمال التونسي لن يشارك في المعرض الدولي الصيني للاستيراد والاكتفاء بلقاءات افتراضية مباشرة ...

وات -

أفادت ضحى الميزوني شطورو، رئيسة الوفد التونسي لرجال الأعمال الذي كان سيشارك في المعرض الدولي للاستيراد بمدينة شنغهاي الصينية من 5 إلى 10 نوفمبر الجاري، أن الحكومة الصينية اتخذت إجراءات مشددة في إطار التوقي من فيروس كورونا، حالت دون تنقل الوفد للمشاركة في هذا المعرض الهام .وأوضحت نائبة رئيس مجلس الأعمال التونسي الصيني، ضحى شطورو، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الأربعاء، أنه كان من المنتظر أن يتنقل وفد هام من رجال الأعمال لعرض المنتوجات التونسية أمام أكبر الموردين من كافة دول العالم ، غير أن الجانب الصيني أقر في اللحظات الأخيرة إجراءات غير قابلة للتنفيذ فرضت على القادمين إلى أراضيها، بالرغم من استيفاء كافة الالتزامات السابقة.ويفرض الجانب الصيني على زوار المعرض أن يستظهروا بالتحليل الخاص بكوفيد 19 (سي بي آر) من دولهم ، مع ضرورة القيام بتحليل ثان إذا ما قام الزائر بالتوقف في أي محطة أخرى بأحد الدول أكثر من ساعة، وهو ما اعتبرته شطورو أمرا غير ممكن خاصة وأن الانتظار لساعات في المطارات لا يتطلب تأشيرة للدخول إلى تلك الدول وبالتالي لن يكون من السهل القيام بتحليل سي بي آر في ظرف ساعات قليلة في أي بلد خارج دولتك ودون تأشيرة قانونية.وكانت الحكومة الصينية قد اتخذت إجراءات استثنائية لتسهيل قدوم المشاركين في هذا المعرض الدولي السنوي على غرار التقليص في أيام الحجر الصحي الإجباري، غير أن الاجراء المتعلق بتحليل ثان جعل المشاركة شبه مستحيلة ، وهو ما سيؤثر على عدد الزوار و خاصة القادمين منهم من الدول الأوروبية، حسب ضحى شطورو.وذكرت نائبة رئيس المجلس في المقابل أن إمكانية إجراء لقاءات مباشرة بين الشركات الصينية والأجنبية ورجال الأعمال التونسيين مازالت قائمة وذلك عبر تنظيم لقاءات افتراضية ، لإبرام عقود توريد للمنتوجات التونسية، في انتظار التأكيد من الجانب الصيني.وكانت شطورو أكدت في تصريح سابق ل(وات) ان حوالي 30 قسما قد تم تخصيصها للشركات التونسية في معرض شنغهاي الدولي للتوريد ودفع تكاليفها للطرف الصيني، مباشرة بعد انتهاء الدورة السابقة، لافتة إلى أنه إلى جانب شركات بيع زيت الزيتون والتمور فإن الدورة الجديدة ستشهد مشاركة مؤسسات تونسية في مجال بيع المواد الغذائية والمعلبات.وكانت السلطات المحلية في مدينة شنغهاي الصينية أعلنت أنه، بالرغم من تأثير وباء كورونا ،فإن المدينة تستعد إلى استقبال حوالي 400 ألف زائر متخصص، وأن المعرض سيجتذب ما يقارب 50 شركة مدرجة على قائمة مجلة "فورتشن 500" وشركات رائدة لأول مرة بالإضافة إلى عرض مئات المنتجات والتقنيات والخدمات الجديدة على مستوى العالم ، وذلك وفق نائب مدير مكتب المعرض سون تشانغ هاي.