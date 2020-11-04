وزير الداخليّة.. تسجيل أكثر من 23 ألف محضر لعدم ارتداء الكمامة و5 آلاف مخالفة لعدم احترام حظر الجولان

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قال وزير الداخليّة توفيق شرف اليوم الاربعاء إنّ عدد المحاضر التي تمّ تسجيلها في إطار التصدّي للإخلالات المرتبطة بمجابهة فيروس كورونا تجاوز 23 ألف و500 محضر لعدم ارتداء الكمامة وأكثر من 5 آلاف محضر في عدم احترام حظر الجولان إضافة إلى غلق أكثر من 500 محل تجاري.ونوّه وزير الداخلية خلال ندوة صحفيّة مشتركة مع وزير الصحّة انعقدت بقصر الحكومة بالقصبة بمجهودات الوحدات الأمنية ونجاحها في معاضدة المجهود الوطني لمجابهة فيروس كورنا مبيّنا أنّ العمل صلب وزارة الداخليّة كان مبنيا على التدرّج من التنبيه والتحسيس إلى استعمال الوسائل القانونية المتاحة مع تنامي انتشار الفيروس.وأكّد الوزير على ضرورة التعاون لتطبيق الإجراءات الوقائيّة ومواجهة ما وصفه ب"العدو غير المألوف" وإنجاح جميع الإجراءات التي من شأنها إيقاف انتشار الفيروس موضّحا أنّ حظر الجولان "لايعد مساسا أو حداّ من الحقوق والحريات العامّة وهو مطلب دعا اليه المواطن قبل أن تفرضه السلطة".ولم يخف وجود بعض الإخلالات في علاقة بتطبيق الإجراءات الوقائيّة لكنّه أشار إلى أنّها إخلالات بسيطة وتمثّل استثناء قائلا انّه تمّ التفطّن إلى هذه الإخلالات وقد تم إعطاء تعليمات إلى قوات الأمن لمزيد الصرامة في تطبيق القانون وعدم التسامح مع المخالفين وأعرب وزير الداخلية عن ثقته في جميع الأطراف المتداخلة لمواجهة جائحة كورونا قائلا" نحن على الخط الصحيح لتجاوز الصعوبات والوضع تحت السيطرة ".