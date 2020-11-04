باجة : المستشفى الجهوي يسجّل فى حصيلة تعد الاعلي منذ بداية الجائحة خمس متوفّين بكورنا خلال 7 ساعات منهم ابن وأمّه

وات -

توفّي أمس الثلاثاء فى المستشفي الجهوى بباجة 5 اشخاص من بينهم كهل عمره 56 سنة وأمّه وعمرها 88 وتعدّ هذه الحصيلة الأعلى في الولاية منذ بداية جائحة كورونا وسجّلت هذه الوفيات فى ظرف ساعات (بين الساعة الخامسة مساء ومنصف الليل) حسب ما أكّده لــ(وات) توفيق الفارح مدير المستشفي الجهوي.وأكّد نفس المصدر ان النسق المتسارع للوفيات أمس جعل اللجنة الطبية تجتمع حوالي الساعة الواحدة من صباح اليوم وقد تأكّد ان كل المتوفين يعانون حسب ملفاتهم الطبية من اشكاليات صحية مختلفة اضافة الى كبر سنهم كما ان اصغر متوفي وعمره 56 سنة يعانى من اشكاليات على مستوى القلب اضافة الى تاخر اكتشاف الاصابة للبعض الاخر بكورونا.وتتوزع حالات الوفاة على معتمديات باجة الشمالية وباجة الجنوبية (حالتان) وحالة بعمدون وحالتان بتستور ليرتفع العدد الجملي لضحايا فيروس كورونا المستجد الى 31 حالة من جهة أخرى سجّلت امس ايضا 41 اصابة بكورونا ليرتفع عدد الاصابات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 1240 تماثل 708 منهم للشفاء حسب احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة .شريفة