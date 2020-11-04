ضباب محلي كثيف صباح الاربعاء واجواء مغيمة باغلب الجهات

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تتسم حالة الطقس، الاربعاء، بظهور ضباب محليا كثيف وخصوصا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي مجددا الى توخي الحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصا في الطرقات السيارة.وتكون الاجواء بعد تقشع الضباب مغيمة جزئيا باغلب المناطق في حين ينتظر ان تشهد درجات الحرارة استقرارا لتتراوح القصوى بين 20 و24 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 24 و28 ببقية الجهات.تهب الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية والبحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية المجالات البحرية.