المنتخب التونسي لكرة اليد في تربص بالحمامات ومن المستبعد خوض "الوديتين" مع منتخب الجزائر

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يواصل المنتخب التونسي لكرة اليد تحضيراته بنابل - الحمامات حتى يوم 7 نوفمبر الجاري تحت اشراف المدرب سامي السعيدي.ويستعد المنتخب التونسي للمشاركة في كاس العالم لكرة اليد بمصر في جانفي المقبل ولئن تمت برمجة مقابلتين وديتين للمنتخب الوطني مع شقيقه المنتخب الجزائري نهاية التربص الحالي فان مصدر من الجامعة اوضح انه "اصبح من المستبعد اجراء المقابلتين المقررتين في البرنامج مع المنتخب الجزائري الذي لم يؤكد الى حد مساء الثلاثاء مجيئه الى تونس واصبح قدومه من باب المستبعد ".وتجد مختلف المنتخبات الافريقية والاوروبية صعوبة في برمجة مقابلات ودية بسبب دقة الوضع الصحي والعوائق التي فرضها تفشي وباء كورونا في مختلف مناطق العالم بما اثر على برمجة التحضيرات للاستحقاقات المقبلة ويذكر ان الجامعة الجزائرية لكرة اليد كانت قد اعلنت يوم 21 نوفمبر الماضي عن إيقاف تربص للمنتخب الجزائري اقيم في الجزائر العاصمة وكان مقررا له حتى يوم 25 نوفمبر وذلك بعد تبوث إصابة خمسة من أفراد المجموعة بفيروس كورونا .