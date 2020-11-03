وزير التجهيز: الاعلان عن طلب العروض لاعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني خلال سنة 2021

باب نات -

اكد كمال الدوخ وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية على ضرورة استكمال مختلف الاجراءات للاعلان عن طلب العروض لاعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني خلال سنة 2021 مؤكدا على ضرورة تجسيد الرؤية الاستشرافية للمجال التراب الوطني ضمن خارطة عمل واضحة تمكن من تكريس سياسة ترابية متناسقة على مستوى وطني وجهوي ومحلي تأخد بعين الاعتبار التشريعات الصادرة.وذلك خلال اشرافه صباح اليوم الثلاثاء 03نوفمبر2020، على اجتماع خصص لعرض الوثيقة التوجيهية لتهيئة التراب الوطني قدمته الادارة العامة لتهيئة الترابية ومكتب الدراسات بحضور ثله من اطارات ومنشآت الوزارة.وتم خلال الاجتماع مناقشة مختلفة الضوابط المرجعية والمبادئ الكبرى لتوجهات العمرانية بهدف وضع اليات عملية تساهم في تنظيم المجال الترابي على الصعيد الوطني يوفر البنية التحتية اللازمة تحقق التوازن الحضري و الاقتصادي.وقد تم اعداد هذه الوثيقة بصيغة تشاركية مع مختلف المتدخلين من خلال مناقشة واقع مختلف جهات الجمهورية وتطلعاتها المستقبلية ضمن استشارة وطنية موسعة انجزت في غرض على مدة سنتين وعلى ضوئها يتم تحديد مثال التهيئة الترابية على مستوى وطني.