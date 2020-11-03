وزير الصحة: الوزارة تدرس امكانية الاستعانة بأطباء تونسيين يعملون بالخارج

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أكد وزير الصحة فوزي المهدي اليوم الثلاثاء في تصريح اعلامي خلال تسلم الوزارة لمساعدات طبية من الاتحاد العام التونسي للشغل أن الوزارة تدرس امكانية الاستعانة بأطباء تونسيين يعملون بالخارج.وأوضح الوزير في اجابة عن سؤال (وات) بشأن الحلول التي تقترحها الوزارة لمجابهة نقص الاطارات الطبية ان الوزارة تواصلت مع عدد من الأطباء التونسيين بالخارج خلال جلسة عقدت مؤخرا للاستعانة بهم من أجل التكفل بالمرضى موضحا أن عدد منهم عبر عن تحمسه لدعم تونس في اطار جهود مكافحة كورونا وستبحث الوزارة آليات استجلاب هؤلاء الأطباء للاستعانة بهم في اختصاصات مختلفة من ضمنها الانعاش والتخدير حسب وزير الصحة الذي أكد أن الوزارة تعول في مقام أول على تعزيز الانتدابات حيث تعاقدت مؤخرا مع دفعة جديدة متخرجة من هذا الاحتصاص.وبين فوزي المهدي أن خيار الاستعانة بأطباء تونسيين يعملون بالخارج يمكن أن يستند الى اقرار تسهيلات في النقل والاقامة من أجل الانتفاع بهم في اطار مهمات طبية تترواح مهامها من أيام الى أشهر لافتا الى ان عدد أطباء تونس العاملين بالمهجر يتعدى ال 3 آلاف وأكد وزير الصحة في سياق آخر أن دفعة من التلاقيح الخاصة بالنزلة الموسمية وصلت الى تونس ويتم التنسيق حاليا مع الصيادلة الخواص بشأن كميات توزيعها مشددا على ضرورة توزيع هذه التلاقيح على المستحقين وهم أساسا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.